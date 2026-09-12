ВИДЕО: Война по трибуните на Гана - Екваториална Гвинея
Малабо. Полуфиналът между Гана и домакините от Екваториална Гвинея се превърна във "военна зона", двубоят бе прекратен за повече от половин час заради...
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Малабо. Полуфиналът между Гана и домакините от Екваториална Гвинея се превърна във "военна зона", двубоят бе прекратен за повече от половин час заради...
Малабо. Футболистката от националния отбор на Екваториална Гвинея Женовева Анонма бе съблечена гола, за да се разбере дали наистина е жена, информира...
Екваториална Гвинея ще бъде домакин на турнира за Купата на Африканските нации през 2015 година. Конфедерацията на Африканския футбол взе това решение...