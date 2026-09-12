Нюйоркският Нострадамус извади вълнуващи пророчества за 2025 г.
Тя разкрива и информация за отношенията между Доналд Тръмп и Илон Мъск
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Тя разкрива и информация за отношенията между Доналд Тръмп и Илон Мъск
Истината бе казана от украинския екстрасенс Макс Гордеев
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Гласовитата певица разказа подробно за способностите си в интернет предаване
Екстрасенсът отбеляза, че предстоящата криза отдавна е планирана
IN MEMORIAM Може да е убита, за да й отнемат дома в Новия Арбат, твърдят нейни приятели Асирийци искат да отложат погребението на ясновидката, за да...
Варна. Още 14 месеца ще лежи при първоначален строг режим в затвора екстрасенска, станала популярна с името Дона. Районният съд във Варна постанови на...