30 000 на протест в Милано
Над 30 000 души демонстрираха против световното изложение "Експо 2015" в Милано, Италия и влязоха в тежки сблъсъци със силите на реда. Полицията изпол...
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Над 30 000 души демонстрираха против световното изложение "Експо 2015" в Милано, Италия и влязоха в тежки сблъсъци със силите на реда. Полицията изпол...
Правителството отмени Решение №83 от 14 февруари 2014 г. за участие на България в световното изложение ЕКСПО 2015 в Милано, Италия, информират от прес...