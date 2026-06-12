Всичко за Експо 2015

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30 000 на протест в Милано

30 000 на протест в Милано

Над 30 000 души демонстрираха против световното изложение "Експо 2015" в Милано, Италия и влязоха в тежки сблъсъци със силите на реда. Полицията изпол...

02 май | 8:30
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