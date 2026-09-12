От лордове до фондове: Сменят се костюмите, редът остава
Детайлите са инструмент на властта - над свои и над чужди
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Детайлите са инструмент на властта - над свои и над чужди
В момента ги разследват
Министър изправи косите на депутатите
Наемали за гроздоберачи бедни и необразовани хора от Североизточна България
До началото на учебната година новият спортен комплекс в Симитли ще има всички необходими документи, за да бъде пуснат в експлоатация. Трибуните от дв...
Българите в чужбина често са жертва на трудова експлоатация, сочат данни от доклад на Агенцията на Европейския съюз за основните права, цитирана от БН...
„Турски поток" ще бъде пуснат в експлоатация през декември 2016 година. Това се казва в комюнике на „Газпром", цитирано от ръководителя на компанията...
Козлодуй. Пускат в експлоатация VI блок на АЕЦ "Козлодуй" днес след презареждане със свежо ядрено гориво. Това съобщи за "Стандарт" ядрен експерт. Сле...
София. Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 22 млн. лв. за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на първи...
Париж. Двама български граждани са разследвани по обвинение за експлоатация на инвалид, който просел на Шанз-Елизе в Париж, съобщи полицейски източник...