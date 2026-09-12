Ето коктейла, който излекува Тръмп
Американският президент се завърна в Белия дом след три дни в болница
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Американският президент се завърна в Белия дом след три дни в болница
Не позволявайте на вируса да ви доминира, каза президентът на САЩ
Утре може да го изпишат
Това са ръководителят на предизборната кампания на Тръмп Уилям Степин, както и бившата президентска съветничка Келиън Конуей
Американският президент се лекува от коронавирус
Лондон. Лекарство, което вече е било използвано за лекуване на рак на гърдата, може да се окаже ефикасно и при случаите на рак на белия дроб, съобщава...