Ексхумират телата на загиналите при Пърл Харбър
От Пентагона обявиха решението си да есхумират и да се опитат да идентифицират телата на близо 400 моряци и морски пехотинци, загубили живота си при б...
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От Пентагона обявиха решението си да есхумират и да се опитат да идентифицират телата на близо 400 моряци и морски пехотинци, загубили живота си при б...