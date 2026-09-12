Биофермери от Източните Родопи обменят опит в Европа
Фермерите са на обрразователно посещение в Австрия, Словения и Хърватия
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Фермерите са на обрразователно посещение в Австрия, Словения и Хърватия
София. В ерата на биостоките магазинчето за екологично чисти продукти "От манастира" на столичната улица "Иван Асен II" привлича внимание дори само з...
Мляко, колбаси, пъстърва и екомармалад предлагат калугери