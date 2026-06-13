Елина Кешишева - красавицата с фотоапарата
Ейми Уайнхаус, Настася Кински и Вим Вендерс позират пред талантливата българка Елина Кешишева, един от най-красивите родни топмодели от 90-те години...
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Ейми Уайнхаус, Настася Кински и Вим Вендерс позират пред талантливата българка Елина Кешишева, един от най-красивите родни топмодели от 90-те години...