Вторият в НАТО следи учение у нас
Учение на 68-а бригада за специални операции ще посети зам.върховният командващ на Съюзното командване по операциите на НАТО генерал сър Ейдриън Брадш...
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Учение на 68-а бригада за специални операции ще посети зам.върховният командващ на Съюзното командване по операциите на НАТО генерал сър Ейдриън Брадш...
Силите на НАТО трябва да вземат мерки в случай на „мащабна и стремителна атака на Русия" срещу някоя от източноевропейските държави, заяви заместник-к...