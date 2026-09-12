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Джулай морнинг и във ВТУ

Джулай морнинг и във ВТУ

Студенти и професори ще чакат заедно първото юлско слънце на Света гора. далеч от морският бряг но в сърцето на духовността почитателите на Джулая ще...

30 юни | 12:58
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