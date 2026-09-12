Пилотите масово крият депресия
Френските следователи прекратиха издирването на телата в Алпите, където миналия месец се разби самолет на "Джърмануингс" и загинаха всичките 150 души...
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Френските следователи прекратиха издирването на телата в Алпите, където миналия месец се разби самолет на "Джърмануингс" и загинаха всичките 150 души...
Втората черна кутия на самолета на "Джърмануингс", управляван от Андреас Лубиц беше намерена в Алпите, след 9-дневно търсене. Така се върна надеждата...
Видеозапис от последните секунди преди падането на самолета A320 във френските Алпи, направена в салона с пътниците, е открит на мястото на катастрофа...
Пилотът, разбил самолет, имал отлепяне на ретината и психосоматично заболяванеДългогодишната му приятелка била бременна, но го напуснала, защото контр...
Често избухваше и крещеше, заключи ме в банята, твърди стюардесата Мария Андреас Лубиц, вторият пилот, за когото се предполага, че е причинил катастр...
Вторият пилот на самолета на "Джърмануингс", който за моментът е основният заподозрян за трагедията е познавал отлично района, в който е станала катас...
Бившата приятелка на Андреас Лубиц, втория пилот на германския Еърбъс А320, който е заподозрян, че умишлено е причинил катастрофата на самолета, твърд...
Може да е получил инсулт или инфаркт, затова в кабината не бива да остава сам летец Когато чух за катастрофата на самолета на "Джърмануингс", първат...
След катастрофата с германския "Еърбъс" първоначално се прокрадна версията, че самолетът е минал технически преглед в поделението на "Луфтханза" в Соф...
В различни медии се появи аудио файл с данни за последната минута на самолета, управляван в този момент от Андреас Лубиц. Достоверността на аудиото вс...
Приятели на Андреас Лубиц разказват пред "Daily Mail", че той имал прякор - Анди Домата, който много го дразнел. Прякорът му лепнали още преди години,...
Говорител на Lufthansa потвърждава, че вторият пилот на полет 4U9525 е работил за авиокомпанията от септември 2013 г. Пилотът е имал 630 летателни час...
Излязоха снимки на човека, който за момента се сочи за виновник за падането на самолета. 28-годишният германец Андреас Гюнтер Лубиц е вторият пилот на...
Самолетът имал технически проблеми ден по-рано, търсят истината от черната кутия Пилоти и стюардеси на авиокомпания "Джърмануингс", чийто самолет "Еъ...
Авиоконцернът "Луфтханза" прехвърля на своята дъщерна нискобюджетна авиокомпания "Джърмануингс" почти всички вътрешногермански полети, както и тези в...