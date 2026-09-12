Всичко за Джърмануингс

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Кой е Андреас Лубиц?

Кой е Андреас Лубиц?

Говорител на Lufthansa потвърждава, че вторият пилот на полет 4U9525 е работил за авиокомпанията от септември 2013 г. Пилотът е имал 630 летателни час...

26 март | 16:32
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"Луфтханза" даде полетите си

"Луфтханза" даде полетите си

Авиоконцернът "Луфтханза" прехвърля на своята дъщерна нискобюджетна авиокомпания "Джърмануингс" почти всички вътрешногермански полети, както и тези в...

01 юли | 18:50
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