Всичко за Джордж Лукас

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И Лукас нападна Академията

И Лукас нападна Академията

Расизмът отдавна е на почит там, отсече култовият режисьор Джордж Лукас се присъедини към мощните критики, които журито на Оскарите получи, след като...

23 януари | 20:05
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Ще има Индиана Джоунс 5

Ще има Индиана Джоунс 5

От "Дисни" потвърдиха, че Индиана Джоунс отново ще влезе в ботушите си. Новината идва след месеци спекулации дали ще има продължение на хитовия филм....

02 януари | 13:35
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