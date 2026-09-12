Великите в Холивуд почетоха Шон Конъри
Имаше само един вариант за бащата на Индиана Джоунс и това бе Джеймс Бонд, заяви Стивън Спилбърг
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Имаше само един вариант за бащата на Индиана Джоунс и това бе Джеймс Бонд, заяви Стивън Спилбърг
Джордж Лукас води с 5,4 милиарда
Непоказвани досега скици с героите от сагата провокират фенски страсти
Режисьорът Джордж Лукас, създател на легендарната сага „Междузвездни войни", е най-богатата знаменитост в САЩ. Списание „Форбс" публикува годишната си...
Пуснаха облигации в помощ на проекта Създателят на "Междузвездни войни" инвестира 743 милиона в арт пространство Еуфорията около седмия епизод на еп...
Расизмът отдавна е на почит там, отсече култовият режисьор Джордж Лукас се присъедини към мощните критики, които журито на Оскарите получи, след като...
От "Дисни" потвърдиха, че Индиана Джоунс отново ще влезе в ботушите си. Новината идва след месеци спекулации дали ще има продължение на хитовия филм....
Създателят на космическата сага "Междузвездни войни" Джордж Лукас призна в интервю за известния американски телевизионен водещ Чарли Роуз, че е разоча...
Париж удължава с две седмици рекламата за съкровищата ни в метрото Световният кинаджия се задържал най-много пред Севт Трети Джордж Лукас е разглед...
Световноизвестната компанията Дисни разкри заглавието на режисирания от Джей Джей Ейбрамс нов епизод на приключенската поредица "Междузвездни войни"....
Легендарният режисьор, продуцент и сценарист Джордж Лукас стана на 70 години. Създателят на "Междузвездни войни" и приключенията на Индиана Джоунс им...
Холивуд. Режисьор на легендарната сага "Междузвездни войни" Джордж Лукас стана баща на момиченце на име Еверест. Бебето видяло бял свят на 9 август....
Създателят на "Междузвездни войни" Джордж Лукас се ожени за втори път на церемония в Калифорния. Говорител на Lucasfilm потвърди, че режисьорът се е...
Стивън Спилбърг и Джордж Лукас предупредиха, че филмовата индустрия е в опасност от "срив", предаде Би Би Си. "Ще става все по-трудно да пускаме по-м...
Чубаците беснеят в поне един от епизодите