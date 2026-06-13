Проклинат гаджето на голфър
Новата звезда на голфа Джордън Спит трябва да лее куршум на приятелката си Ан Верът. 21-годишният спортист се превърна в най-желания ерген в САЩ, след...
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Новата звезда на голфа Джордън Спит трябва да лее куршум на приятелката си Ан Верът. 21-годишният спортист се превърна в най-желания ерген в САЩ, след...