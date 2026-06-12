Белфорт направил $13 милиона за 3 минути
Джордан ще изнесе на 7 април в София лекция по техники за продажбитеУспех, който не е основан на почтеност, не е дълготраен, казва прототипът на "Вълк...
Следете всички новини, анализи и коментари за Джордан Белфорт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Джордан ще изнесе на 7 април в София лекция по техники за продажбитеУспех, който не е основан на почтеност, не е дълготраен, казва прототипът на "Вълк...