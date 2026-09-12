Ваксината на "Джонсън и Джонсън" се връща в Европа
Ползите от ваксината надвишават риска от много редки, потенциално смъртоносни кръвни съсиреци, твърдят от ЕМА
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Ползите от ваксината надвишават риска от много редки, потенциално смъртоносни кръвни съсиреци, твърдят от ЕМА
Европейската агенция по лекарствата заяви, че е открила възможна връзка
Появиха се съобщения за много редки случаи на кръвни съсиреци, свързани с употребата на продукта
Реши да не подновява договорите за две коронавирусни ваксини
До края на април и веднага след пристигането си ще бъде разпределена към общините.
Препоръчваме използването на инжекцията в страни с повишен брой случаи на новите мутации
Ню Йорк. Американската фармацевтична компания "Джонсън и Джонсън" се съгласи да заплати 2,5 млрд. долара в рамките на извънсъдебна договорка заради об...
Ню Йорк. Американската фармацевтична компания "Джонсън и Джонсън" ще плати глоба от над 2,2 млрд. долара на правителството, за да избегне съдебно прес...