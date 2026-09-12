Алан: Партиите не дават признаци да се вслушват в хората
София. Партиите не показват никакви признаци, че се вслушват в посланието на хората за обновление и реформа, смята британският посланик Джонатан Алан....
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София. Партиите не показват никакви признаци, че се вслушват в посланието на хората за обновление и реформа, смята британският посланик Джонатан Алан....
Необичаен, но много човечен и достоен за адмирации жест. Така накратко може да се определи инициативата на британския посланик Джонатан Алън и съпруга...
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