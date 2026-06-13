Загина Джон Неш, вдъхновил "Красив ум"
Американският математик Джон Неш загина в катастрофа, информира BBC. Историята на живота на 86-годишният професор бе използвана за спечелилия Оскар ф...
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Американският математик Джон Неш загина в катастрофа, информира BBC. Историята на живота на 86-годишният професор бе използвана за спечелилия Оскар ф...