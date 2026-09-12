Всичко за Джон Льо Каре

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Джон льо Каре се завръща

Джон льо Каре се завръща

Според "Ню Йорк Тайм" всяка страница от тази книга излъчва интелигентност и изящество. "Достопочтеният ученик" заплита брилянтна фабула с остроумен ди...

19 февруари | 23:25
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