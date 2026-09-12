Дойде ли „Нощният управител“
Четем шпионския роман, по който е сниман хитовия минисериал
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Четем шпионския роман, по който е сниман хитовия минисериал
Героите му не са джентълмени като Джеймс Бонд, а са метафора за раздробен свят, в който и двете страни са порочни
Дейвид Корнуел е работил за британското разузнаване
Според "Ню Йорк Тайм" всяка страница от тази книга излъчва интелигентност и изящество. "Достопочтеният ученик" заплита брилянтна фабула с остроумен ди...