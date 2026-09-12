Царнаев се извини на жертвите си
Извършителят на терористичния акт на Бостънския маратон през 2013 г. Джохар Царнаев посрещна с извинение обявяването на смъртната му присъда, прочетен...
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Извършителят на терористичния акт на Бостънския маратон през 2013 г. Джохар Царнаев посрещна с извинение обявяването на смъртната му присъда, прочетен...
Смъртната присъда на признатия за виновен извършител на терористичния акт на Бостънския маратон през 2013 г. Джохар Царнаев бе официално произнесена....
Атентаторът от Бостънския маратон беше осъден на смърт. След дълги дебати съдебно жури реши Джохар Царнаев да бъде екзекутиран. Съдебните заседатели...
Младият емигрант-мюсюлманин от чеченски произход Джохар Царнаев бе признат за виновен за атентатите в Бостън. Съдебните заседатели заседаваха цели 11...
Ню Йорк. Полицията в Ню Йорк е задържала Алина Царнаева, която е сестра на Джохар Царнаев. Той бе арестуван от властите в САЩ по подозрения за организ...
Бостън. Джохар Царнаев е проговорил за взривовете в Бостън. Това съобщи The Boston Globe. И уточнява, че това е станало по време на неговото свиждане...
Вашингтон. На корицата на августовския брой на списание "Роулинг стоун" ще се появи Джохар Царнаев, който е обвинен за организирането на атентата в Бо...
Бостън. Федералният съд на Бостън върна мярката на Джохар Царнаев. Предявено му е официално обвинение за причиняване на смърт на трима души в атентата...
Бостън. Джохар Царнаев, заподозрян за атентатите в Бостън, който бе задържан, докато се укриваше в лодка, оставил послание на вътрешната й стена. Съо...
Американските власти повдигнаха обвинения срещу Джохар Царнаев в използване на оръжия за масово унищожение
Бостън. Джохар Царнаев, който е заподозрян за бомбената атака на бостънския маратон, е дошъл в съзнание и вече дава показания на следователите, пред...
Бостън. Джохар Царнаев е бил в университета си всеки ден след експлозиите по време на маратона в Бостън, предаде Си Ен Ен. Царнаев посещавал лекции и...
Бостън, Много е вероятно Джохар Царнаев да е опитал да се самоубие, докато е бил издирван от полицията, съобщи Си Би Ес. Лекарите са открили по тяло...
Обама: Остават много въпроси