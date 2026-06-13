Джо Ловано се развихри в София
Виртуозът Джо Ловано направи страхотен джемсешън в "София лайв клуб" вчера. Топсаксофонистът, една от най-важните фигури в световния джаз, има три но...
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Виртуозът Джо Ловано направи страхотен джемсешън в "София лайв клуб" вчера. Топсаксофонистът, една от най-важните фигури в световния джаз, има три но...
Топсаксофонистът свири с бенда на БНР Една от най-важните фигури в съвременния джаз Джо Ловано пристига в България по покана на Музикална къща БНР. Л...