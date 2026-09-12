Какво се случва с любовния живот на Джино Бианкалана
Какво казват слуховете за половинката му
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Какво казват слуховете за половинката му
Къде бяха забелязани
"За първи път посрещам празниците сам от 18 години без моето семейство", оплака се в социалната мрежа "любимата звезда на България" Джино Бианкалана....
Мълвата, че Антония Петрова и Джино Бианкалана са гаджета, все повече се засилва. Предположението изплува, след като в интернет се появиха техни сним...
Николета Лозанова не пропусна да забие и "любимата звезда на България" - победителя от последния сезон на "Вип Брадър" Джино, съобщава ПИК. Двамата по...
Джино Бианкалана е новата любима звезда на България. Това определиха зрителите на ВИП Брадър по Нова тв, чийто финал бе тази вечер. Актрисата Ернестин...