Всичко за Джино Бианкалана

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Джино сам на Коледа

Джино сам на Коледа

"За първи път посрещам празниците сам от 18 години без моето семейство", оплака се в социалната мрежа "любимата звезда на България" Джино Бианкалана....

28 декември | 3:00
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Николета заби Джино

Николета заби Джино

Николета Лозанова не пропусна да забие и "любимата звезда на България" - победителя от последния сезон на "Вип Брадър" Джино, съобщава ПИК. Двамата по...

13 декември | 6:00
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