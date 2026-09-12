Тайната на Джиджи Буфон
Вътре в мен все още гори огън.
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Вътре в мен все още гори огън.
Илария Д'Амико, която се гласи за г-жа Буфон, вече не е част от телевизия "Скай". Днес стана ясно, че медията я пенсионира. Телевизията дори обяви и...
Джиджи Буфон вече е в Берлин за разлика от своите съотборници. Вратарят получи правото да пътува сам за столицата на Германия, където в събота "Юве" щ...
Чехкинята се залюби с шеф в империята "Фиат" Алена Середова го върна бързо на бившата си половинка Джиджи Буфон. Вратарят на Италия би шута на чешкат...