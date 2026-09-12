Краят на една ера! Легендарни водещи разтърсиха автомобилния свят
Тежка новина за милиони фенове по света
Следете всички новини, анализи и коментари за Джеръми Кларксън. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тежка новина за милиони фенове по света
Скандалът с прочутия британски телевизионен водещ Джеръми Кларксън постави под заплаха и бъдещето на популярното тв шоу за автомобили Top Gear. Колеги...
Феновете на Джеръми не успяха да го спасят от уволнение
Лондон. Джеръми Кларксън, водещ на предаването Top Gear по Би Би Си, може да се кандидатира за британския парламент, като се бори за мястото на лидера...