Ужас! Дженифър Лопес разкри голяма мъка
През какво паник атаки е минала заради начина си на живот
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През какво паник атаки е минала заради начина си на живот
Горещата латино дива минава на специален режим, за да бъде в топ форма на пилона
"На 46 години съм и никога не съм се чувствала по-добре. Това е най-хубавата възраст за една жена". Това заяви латино идолът Дженифър Лопез. Тя добави...
Известната латино певица и актриса Дженифър Лопес съобщи, че открива мрежа от 15 магазина за продажба на мобилни телефони и услуги за жителите на САЩ...