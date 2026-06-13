Атентат на ИД в Джелалабад взе над 30 жертви
Най-малко 33 души са загинали, а други над 100 са ранени след атентат пред банка в афганистанския град Джалалабад. Това предаде AFP, позовавайки се на...
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Най-малко 33 души са загинали, а други над 100 са ранени след атентат пред банка в афганистанския град Джалалабад. Това предаде AFP, позовавайки се на...