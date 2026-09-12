Отиде си култов режисьор на хитови филми и сериали
На 71-годишна възраст
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На 71-годишна възраст
Близките на двамата американски журналисти, екзекутирани от „Ислямска държава", пуснаха призив, отправен към международната общност. Семейството на С...
Фактът, че палачът на американския журналист Джеймс Фоли се оказа роден в Лондон британски мюсюлманин, е най-ярък пример на сложните етнорелигиозни съ...