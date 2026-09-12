К. Розенвинкел забива на „Джаз форум Стара Загора“
Международният фестивал „Джаз форум Стара Загора", който ще се проведе за пети път между 9 и 11 юни, ще посрещне изявени музиканти от над десет нацио...
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Международният фестивал „Джаз форум Стара Загора", който ще се проведе за пети път между 9 и 11 юни, ще посрещне изявени музиканти от над десет нацио...
Стара Загора. "На Стара Загора вече и приляга и името Стара Джазора", пошегува се на финала на международния джаз-фестивал „Да засвирят тромпетите" ар...
Стара Загора. „Нощта на всички тромпети", това бе кодовото название на втория ден на международния джаз-фестивал и Градът на липите наистина преживя...
Стара Загора. Със световната премиера на музикалната увертюра „And The Trumpets Sing" /„Песента на тромпетите"/ на Любомир Денев, един от доайените на...