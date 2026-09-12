Маргарита Попова слуша фадо в Банско
Вицепрезидентът и Петър Стоянов бяха сред гостите на джаз фестивала
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Вицепрезидентът и Петър Стоянов бяха сред гостите на джаз фестивала
Банско. Заключителните акорди на 16-ия Международен джаз фестивал ще бъдат поставени от Рей Джелато и неговата група „Гигантите" във вторник вечер от...
Словенецът Урош Перич даде старта на ХVI издание на джаз феста
Банско. Часове преди откриването на XVI Международен джаз фестивал в Банско кметът Георги Икономов прие вр.и.д. посланик на Република Южна Африка у на...
Банско. В петък от 18.00 ч. във вековната „Кулина къща" в курорта Банско ще бъде открита изложба "Живопис и графика". В нея свои творби ще подредят ху...
16-то издание на Международния джаз фестивал се открива официално на 8 август
Благоевград. Община Банско и Регионалната здравна инспекция - Благоевград ще проведат серия от прояви по време на XI Международен джаз фестивал във в...
Банско. За 11-а поредна година Fibank (Първа инвестиционна банка) е генерален спонсор на Международния джаз-фестивал в Банско. Тази година 16-ото изд...
Урош Перич открива джаз феста на 8 август след марша на мажоретките