Всичко за Джанет Джексън

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Майка след 40 - риск и щастие

Майка след 40 - риск и щастие

Страх бележи късните бременности на грандамите в шоубизнеса Някои може да са се изненадали от новината, че 49-годишната Джанет Джексън е бременна с п...

15 май | 7:25
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Джанет Джексън : Нямам рак

Джанет Джексън : Нямам рак

49-годишната Джанет Джексън отрече, че има рак на гърлото. Певицата опроверга писанията на жълти издания отвъд океана чрез видео в социалните мрежи. "...

09 януари | 22:55
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