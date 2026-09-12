Джанет Джексън с първи думи след смъртта на брат й
Тито почина преди месец
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Тито почина преди месец
Наддаванията, организирани от аукционната къща "Джулиънс окшън", се проведоха в Бевърли хилс
"Control" е третата тава на певицата и я превърна в световна звезда
Култовата певица пуска на търг гардероба си
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7 нови попълнения влизат сред елита
Страх бележи късните бременности на грандамите в шоубизнеса Някои може да са се изненадали от новината, че 49-годишната Джанет Джексън е бременна с п...
Джанет Джексън не е болна, а бременна. Това става ясно от видео, публикувано от певицата в интернет. В него тя коментира слуховете, които тръгнаха сле...
49-годишната Джанет Джексън отрече, че има рак на гърлото. Певицата опроверга писанията на жълти издания отвъд океана чрез видео в социалните мрежи. "...