Джан-Франко Каспер: Банско има шанс за световно
Президентът на Международната федерация по ски (ФИС) Джан-Франко Каспер е роден в емблематичния швейцарски курорт Санкт Мориц през 1944 г. Завършва пс...
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Президентът на Международната федерация по ски (ФИС) Джан-Франко Каспер е роден в емблематичния швейцарски курорт Санкт Мориц през 1944 г. Завършва пс...