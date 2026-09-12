Джамирокуай взриви софийската арена
София. Новината от петък вечер е, че Джей Кей нито веднъж не си смени шапката. Фронтменът на "Джамирокуай" си беше поръчал отделна стая само за тях в...
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София. Новината от петък вечер е, че Джей Кей нито веднъж не си смени шапката. Фронтменът на "Джамирокуай" си беше поръчал отделна стая само за тях в...
Щастието се усмихна на две дами от София благодарение на Symphonics'Concerts. Те заслужиха по два билета за концертите на "Джамирокуай" и Джеси Джей,...
Феновете на "Джамирокуай", които ги намерят, отиват безплатно за лайфа в "Арена Армеец"
Двама щастливци ще получат по два билета за концертите на "Джамирокуай" и Джеси Джей на 28 и 29 юни в зала "Арена Армеец", стига да отговорят вярно на...
Джей Кей и колегите му от "Джамирокуай" не похапват какво да е и са поискали изискан кетъринг преди да излязат на сцената в "Арена Армеец" на 28 юни....