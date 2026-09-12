Всичко за Джак Дорси

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Twitter стана на 10 години

Twitter стана на 10 години

На 21 март 2006г., в 20:50 минути щатско тихоокеанско време, един от създателите на микроблогинг системата Джaк Дорси публикува първото съобщение в не...

21 март | 12:16
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