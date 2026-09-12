Основателят на Twitter Джак Дорси за Илон Мъск в Twitter: „Всичко беше съсипано“
Преди сделката с Мъск бившият главен изпълнителен директор на Twitter Джак Дорси го нарече единствения човек, който може да реши проблемите на компани...
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Преди сделката с Мъск бившият главен изпълнителен директор на Twitter Джак Дорси го нарече единствения човек, който може да реши проблемите на компани...
Пакетът от 18 милиона акции се оценява на 1 милиард долара - сума, която Мъск не е трябвало да набира от инвеститори и финансови институции.
Средствата са в полза на увеличилите се заради пандемията жертви на домашно насилие в Ел Ей
Съоснователят на Туитър - Джак Дорси - обяви, че е отделил парите от личното си богатство
На 21 март 2006г., в 20:50 минути щатско тихоокеанско време, един от създателите на микроблогинг системата Джaк Дорси публикува първото съобщение в не...