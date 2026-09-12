Падна най-голямата тайна. Защо хората са десничари
След десетилетия научни спорове загадката намери решение
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След десетилетия научни спорове загадката намери решение
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Дясната ръка на българския министър-председател ще бъде ръководител на Енергийния борд, който се очаква да се създаде в близките седмици. В проекта...