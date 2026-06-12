Всичко за Дякон Левски

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Страшната сила на Апостола

Страшната сила на Апостола

Георги Даскалов,ekipnews.com В авторския си прочит на българската история Стефан Цанев разказва за съдбата на едно от най-великите стихотворения в бъ...

19 февруари | 19:25
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Псувните на Дякона

Псувните на Дякона

Този уикенд режисьорът Максим Генчев представи филма си "Дякон Левски". Филмът развълнува много българи и предизвика серия от коментари в интернет про...

17 февруари | 14:05
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