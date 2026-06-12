Максим Генчев: Моето нетърпение изригна в Левски
Да излезем от клетката на унижението, да бъдем лъвове като Дякона, призовава сценаристът и режисьорът на филма, провокирал противоречиви страсти Дя...
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Да излезем от клетката на унижението, да бъдем лъвове като Дякона, призовава сценаристът и режисьорът на филма, провокирал противоречиви страсти Дя...
"Дякон Левски" ще се завърти в панорамата на уважавания международен фестивал за историческо кино във Ватерло. 128-минутната версия за световно разпро...
Българите в Лондон са в светско-културна суматоха - на 10 октомври те ще гледат 128-минутната версия на "Дякон Левски". Двете прожекции, от 16 и от 18...
Георги Даскалов,ekipnews.com В авторския си прочит на българската история Стефан Цанев разказва за съдбата на едно от най-великите стихотворения в бъ...
Този уикенд режисьорът Максим Генчев представи филма си "Дякон Левски". Филмът развълнува много българи и предизвика серия от коментари в интернет про...