3 баби и 3 дядовци! Най-странната изповед на Андре Токев
Като съм в България, се чувствам двойно българин, а като съм в Германия, се чувствам двойно германец
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Като съм в България, се чувствам двойно българин, а като съм в Германия, се чувствам двойно германец
Символът се носи в допир с тялото, казва директорката на музея Анюта Каменова Работилница за изработване на мартеници отвори историческият музей в Чи...
Велико Търново. Модно дефиле в народни носии си направиха бабите и дядовците от Пенсионерския клуб в с.Караисен по повод Международния ден на възрастн...