Любимец на Кремъл поиска забрана на огромен западен символ в Русия
Тази кампания е в унисон с подобни инициативи на други официални лица
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Тази кампания е в унисон с подобни инициативи на други официални лица
Истината е, че трябва да се отиде на избори, ако този кабинет не бъде подкрепен, каза зам.-председателят на ИТН
Между Коледа и Нова година през 2020 г. в спортното министерство са подписани 14 договора с новосъздадени фирми, казва Андрей Кузманов
В детска градина в руския град Североморск по време на тържество е починал мъж, който е играл Дядо Мраз
"Ако аз трябваше да се чудя как да си съберем поне част от тези 3,5 млрд., които ще налеем в тая банка, и дано само с това да се ограничим, сигурно и...
Москва. Престъпници, преоблечени като Дядо Коледа извършиха два въоръжени грабежа на бижутерийни магазини в Албания и Косово, предаде Фокус. Първият...
София. ГЕРБ едновременно осъдиха и подкрепиха боядисването на паметника на Димитър Благоев в Благоевград. Публикваме текста на прессъобщението от цен...
Благоевград. Полицията задържа втория в листата на ДСБ в Благоевград и лидер на партията в града Калоян Ханджийски за боядисването на паметника на Д...
Благоевград. Изобретателни и неизвестни засега творци „облякоха" паметника на Димитър Благоев – Дядото в центъра на Благоевград като Дядо Мраз. За да...