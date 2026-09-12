Правосъдният министър: Бих писал и до Дядо Мраз за 3,5 млрд. лв.

"Ако аз трябваше да се чудя как да си съберем поне част от тези 3,5 млрд., които ще налеем в тая банка, и дано само с това да се ограничим, сигурно и...