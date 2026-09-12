Дядо Йоан хвърля кръста от боен катер
8 офицери с митрополита на кораба, военни пазят смелчаците
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8 офицери с митрополита на кораба, военни пазят смелчаците
Варна. Новият Варненски и Великопреславски митрополит Йоан ще бъде посрещнат с тържествена програма, съобщиха от пресцентъра на Варненска и Великопрес...
След серия скандали Светият синод бе принуден да повтори вота за избор на Варненски митрополит. Нещо, което се случва за пръв път от десетилетия. Така...