Всичко за Двубои

Следете всички новини, анализи и коментари за Двубои. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт
Спортна тв събота

Спортна тв събота

БНТ HD18,30 и 21,30 Волейбол, СЛ: Полуфинали (пряко) F+16,00 Тенис: Турнир в Хамбург (пряко) Sport+22,00 Футбол, Бразилия: "Ботафого" - "Фламенго";...

16 юли | 5:00
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

БНТ18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс23,00 Волейбол, САЩ: Световна лига България - Австралия (пряко) БНТ HD13.00 Рали, Полша: финален...

03 юли | 6:25
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

ТВ акценти в неделя БНТ14,50 Художествена гимнастика, СК: София (пряко)18,30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ HD14,50 и 17,50 Художе...

29 май | 7:15
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ акценти Diema Sport hd14,00 Футбол, "А" група: "Монтана" - "Локомотив", 16,30 "Лудогорец" - "Славия" (пряко)21,00 Футбол, Франция: "Гингам" - "Сен...

12 март | 8:05
0 коментара
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Вижте двубоите, които ще се играят в неделя, 6 март.  БЮЗ Чепинец - ЦСКА 12:00 ч. Канал 3 ИТА Торино - Лацио 13:30 ч. RING АЦБ БК Гран Канария - БК...

06 март | 9:34
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Двубоите по телевизиите днес: БНТ13,25 Ски, СК: Спускане, мъже, Венген (пряко) БНТ HD17,55 Баскетбол, НБЛ: "Лукойл" - "Рилски спортист" (пряко) Дие...

16 януари | 9:05
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Тв акценти за неделя, 09 януари.  БНТ18.30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс БНТ hd14,25 Волейбол, мъже: Олимпийски квалификации, мач за...

10 януари | 8:00
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Събота 09.01.2016 БНТ hd17,25 и 20,25 Волейбол, мъже: Олимпийски квалификации, полуфинали (пряко) Sport+hd17,00 Футбол, Испания: "Барселона" - "Гран...

09 януари | 7:50
0 коментара
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

ТВ Акценти за събота, 13 ноември.  Diema Sport hd16,00 Футбол, контрола: "Лудогорец" - "Цървена Звезда" (пряко)19,00 Футбол, Евро 2016, баражи, първи...

14 ноември | 7:55
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Спортна тв събота

Спортна тв събота

Двубоите, които може да наблюдавате по телевизията днес: Diema Sport15,15 Футбол "А" група: "Лудогорец" - "Монтана" (пряко) Diema Sport 217,00 Футбо...

24 октомври | 7:41
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Вижте какви двубои може да гледате по каналите днес: БНТ18.30 Теглене тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс Diema Sport 215,00 Формула 1: Гран При на...

20 септември | 15:15
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Спортна тв неделя

Спортна тв неделя

Ето какво може да гледате по спортните канали днес: Диема спорт19,00 Футбол, Евро 2016, кв: Сан Марино - Англия; 21,45 Испания - Словакия (пряко) Ди...

05 септември | 8:35
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