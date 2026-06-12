Всичко за Двойничка

Следете всички новини, анализи и коментари за Двойничка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно Чудесата на България
Нина Добрев с двойничка

Нина Добрев с двойничка

Невена Чалова е по-красивата версия на актрисата, смятат в Щатите Красивата Невена Чалова, която стана "Мис България в САЩ" през 2013 г., е завършила...

01 ноември | 19:00
0 коментара
11949
Алисия с двойничка

Алисия с двойничка

Певицата и топмоделът Оксана Самойлова са като близначки Алисия има своя уникална двойничка. Достатъчно е да се сравнят снимките на фолк певицата и н...

01 февруари | 19:25
1 коментара
29235