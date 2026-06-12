Почина култова двойничка на Елизабет. Мистерията е голяма
Кончината е на същите години като на кралицата
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Кончината е на същите години като на кралицата
Приликата е много голяма
С радост бих й била дубльорка, ако някога ме потърси, споделя дамата
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