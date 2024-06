Почина култова двойничка на Елизабет. Мистерията е голяма

Отиде си незабравима личност в светския живот на Великобритания.

Жанет Чарлз, която беше двойничка на кралица Елизабет II и участва във филмите "Голият пистолет" и "Остин Пауърс", почина на 96-годишна възраст - точно като кралицата, съобщава "Мирър". Жената почина в дом за грижи в Грейт Бадоу, Есекс. Остави три деца и четирима внуци.

Чарлз е обявена за двойничка на кралицата през 1971 г. По това време тя била домакиня, след като се омъжила за покойния си съпруг Кенет. Тя използва удивителната си прилика с Нейно Величество в успешна телевизионна и филмова кариера, която продължи до нейното пенсиониране през 2014 г. Британката е всепризната като един от най-добрите имитатори в индустрията, пише Mirror.

Екранната работа включва "Rutles: All You Need Is Money" от 1978 г. с Ерик Айдъл, "The Naked Gun" от 1988 г. с Лесли Нилсен и Присила Пресли и "Austin Powers in Goldmember" с Майк Майърс, Бионсе и Майкъл Кейн и други.

Говорейки пред репортери през май 2022 г., само месеци преди смъртта на кралица Елизабет II през септември същата година, Жанет си припомни как е започнала кариерата си като двойник на монарха. В статия за Guardian покойната звезда обясни как е забелязала реклама в местен вестник за услугата за рисуване на портрети на художничката Джейн Торнхил.

Жанет се появява в токшоута, участва в реклами по целия свят и дори в музикални видеоклипове.

„Мама беше истински характер и сила на природата. Тя имаше невероятен живот. Винаги е уважавала кралицата и е обожавала кралското семейство. Ще ни липсва много“, каза дъщеря й Карол Кристофи.

