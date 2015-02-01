Алисия с двойничка

Певицата и топмоделът Оксана Самойлова са като близначки

Алисия има своя уникална двойничка. Достатъчно е да се сравнят снимките на фолк певицата и на руския топмодел Оксана Самойлова. Оказва се, че Оксана има почти идентични черти с половинката на Ники Михайлов. И двете са брюнетки, телата им също са подобни, фини и слаби, изящни крака, оформени ханшове. Разликата е, че Самойлова е доста по-висока от нашето момиче. И двете позират по един и същ начин, жестовете им са еднакви, косите, лицето, цялостната визия също, смятат фенове в мрежата като правят сравнение.

Твърди се, че Алисия знае за приликите, които се правят между нея и Самойлова и дори често се възползвала от този факт, копирайки известната красавица, писа изданието HotArena.net. Тя редовно си щракала селфита като нейните, за да забавлява привържениците си.

Двадесет и шест-годишната Самойлова е една от най-популярните руски знаменитости, която често е канена на дефилета от топдизайнери по света. Тя е известна не само защото е успешен модел, но и защото е съпруга на не по-малко прочутия рапър Джихан. Тя има успешен бизнес със собствена модна линия.

