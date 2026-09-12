БЛС се обяви против двойния стандарт в здравеопазването
Официална позиция
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Официална позиция
Сдружение “Храни и напитки България“: Представените резултати потвърждават, че няма основания за подкрепа на тезата за разлика в качеството на храните...
Комисията за защита на потребителите ще контролира лошите практики на компаниите, казва Марияна Кукушева
Внесохме петиция в Брюксел, започват проверки в 19 държави от 1 март, казва Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и...
Парите от санкциите отиват във фонд за защита на потребителите в засегната държава
Омбудсманът ни настоява за промяна в европейското законодателство, включително в Директивата за нелоялните търговски практики...
Според Манолова това е не само нарушение на правата на българските граждани, но и на гражданите от Вишеградската четворка, Гърция, Хърватия и Румъния,...
Предложението на социалистите бе за за промени в Закона за храните, целящи да осигурят идентичност в предлаганите хранителни продукти у нас и в другит...
Оставиха ни сами да се оправяме с гръцката блокада, но скочиха срещу нова ограда Свободното движение на хора, стоки и капитали е един от основните пр...
Двоен стандарт спрямо фирмите, които бутилират натурални води съществува у нас. Това стана ясно от думите на Васил Стоименов, мажоритарен собственик н...