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Двоен стандарт по брюкселски

Двоен стандарт по брюкселски

Оставиха ни сами да се оправяме с гръцката блокада, но скочиха срещу нова ограда Свободното движение на хора, стоки и капитали е един от основните пр...

16 февруари | 6:05
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