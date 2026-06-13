Велизар Енчев създава Движение за радикална промяна
Движение за радикална промяна ще бъде създадено в Арбанаси на 4 април. Това съобщи пред Нова тв независимия депутат Велизар Енчев. Националното движе...
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Движение за радикална промяна ще бъде създадено в Арбанаси на 4 април. Това съобщи пред Нова тв независимия депутат Велизар Енчев. Националното движе...