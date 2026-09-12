Неймар заплаши Дунга с напускане
Звездата на "Барселона" Неймар заплаши треньора на националния отбор на Бразилия Карлос Дунга с напускане, ако не бъде титуляр. Това стана след, като...
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Звездата на "Барселона" Неймар заплаши треньора на националния отбор на Бразилия Карлос Дунга с напускане, ако не бъде титуляр. Това стана след, като...
Бразилия се провали на пореден голям форум, след като загуби срещу Парагвай след дузпи на четвъртфиналите на Копа Америка. "Селесао" откри в 15-та мин...
Италия удари десетката с Едер, обяви Дунга Вместо на нож, Антонио Конте бе посрещнат в Торино като рок звезда. 600 фенове се изсипаха пред хотела на...
Рио де Жанейро. Бившият капитан и треньор на бразилския национален тим по футбол Карлос Дунга е фаворит отново да се завърне начело на отбора, съобщав...