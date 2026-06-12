Всичко за "дунарит"

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"Емко" иска да купи "Дунарит"

"Емко" иска да купи "Дунарит"

Предприятието за производство, ремонт и търговия с оръжия и боеприпаси "Емко" ЕООД иска да придобие русенския военен завод "Дунарит", става ясно от п...

15 февруари | 20:35
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