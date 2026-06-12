Караниколов: Преговорите за F-16 ще са публични
Караниколов: Преговорите за F-16 ще са публични
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Караниколов: Преговорите за F-16 ще са публични
Вместо към Фонда за гарантиране на влоговете и кредиторите Цветан Василев продължава да осребрява остатъците от финансовата пирамида КТБ Миналата се...
Предприятието за производство, ремонт и търговия с оръжия и боеприпаси "Емко" ЕООД иска да придобие русенския военен завод "Дунарит", става ясно от п...
Икономическият министър Божидар Лукарски ще приеме днес представители на русенския оръжеен завод "Дунарит", чиито лицензи за търговия бяха спрени пред...