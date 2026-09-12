"Духовно огледало" и "Джуниър Бенд" откриват Аполония
Фондация „Аполония” и Сдружение „Духовно огледало” са планирали невероятен спектакъл
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Фондация „Аполония” и Сдружение „Духовно огледало” са планирали невероятен спектакъл
Джуниър Бенд свири, деца рисуват върху стъкло, текстил и чадъри
Панорамата на детското творчество ще се със състои на 4 и 5 юни от 10:00 до 18:00 ч.
Приз за сдружение "Духовно огледало", което пази традициите
В конкурса на сдружението, "Стандарт" и БНТ Шипка, усмихнати българи в носии у нас и в космоса, щъркели, кукери, ангели в творбите 1580 творби на та...