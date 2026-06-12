Бургас скочи срещу гей парада.Молебен за семейство
И духовенството се изправи срещу прайда
Следете всички новини, анализи и коментари за Духовенство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
И духовенството се изправи срещу прайда
Крадци отмъкнаха 6 кошера от пчелина на отец Иван в село Якимово, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Това станало в нощите между 3 и 5...
Законопроектът е в разрез с конституцията, твърдят експерти Затихналият скандал с апетитни имоти на вероизповеданията е на път отново да взриви крехк...