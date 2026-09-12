Владо и Лулчева покориха Ниагара
Владо Пенев и Силвия Лулчева се пазят с дъждобрани от Ниагарския водопад
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Владо Пенев и Силвия Лулчева се пазят с дъждобрани от Ниагарския водопад
Празнични изненади и гостуващи музикални звезди ще бъдат основен акцент в предстоящия Коледен концерт на X Factor. Той ще бъде излъчен на 24 декември...
София. Нелина и Наско от музикалното шоу X Factor ще пеят в дует за първи път. В четвъртък вечер двамата ще изпълнят хита на Риана и Еминем "Love The...