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Празнични изненади в X Factor

Празнични изненади в X Factor

Празнични изненади и гостуващи музикални звезди ще бъдат основен акцент в предстоящия Коледен концерт на X Factor. Той ще бъде излъчен на 24 декември...

17 декември | 18:00
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