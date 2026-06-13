Линдзи Вон изравни рекорд на Стенмарк
Американката Линдзи Вон изравни днес рекорда на Ингемар Стенмарк (Шв) по спечелени кристални глобуси в световната купа по ски. Красавицата спечели пос...
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Американката Линдзи Вон изравни днес рекорда на Ингемар Стенмарк (Шв) по спечелени кристални глобуси в световната купа по ски. Красавицата спечели пос...