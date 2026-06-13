Питат държавни шефове какво са правили в КТБ
Фигурите, които представляват държавни институции трябва ясно да обяснят поводите за тези срещи. Това заяви пред Радио К2 Полина Карастоянова, заместн...
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Фигурите, които представляват държавни институции трябва ясно да обяснят поводите за тези срещи. Това заяви пред Радио К2 Полина Карастоянова, заместн...